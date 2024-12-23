Городские власти отрапортовали о готовности не допустить мусорного коллапса во Владимире в новогодние праздники. В мэрии прошло совещание по вопросам вывоза мусорных отходов. В ходе него

Городские власти отрапортовали о готовности не допустить мусорного коллапса во Владимире в новогодние праздники. В мэрии прошло совещание по вопросам вывоза мусорных отходов. В ходе него чиновники рассказали о принятии дополнительных мер – в том числе речь зашла о вывозе отходов с территории частного сектора. Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г.