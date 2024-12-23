Несмотря на выданные рецепты и заявки лечебного учреждения.

25-летняя девушка-инвалид 3 группы из Владимира отсудила компенсацию у министерства здравоохранения за деньги, потраченные на льготные лекарства. По информации пресс-службы прокуратуры региона, женщина регулярно нуждалась в препарате, который ей должны были предоставлять бесплатно.Несмотря на выданные рецепты и заявки лечебного учреждения, лекарства она не получала и была вынуждена их покупать за свой счет. Прокуратура подала иск о взыскании расходов и компенсации морального ущерба. Суд удовлетворил заявление.Напомним, ранее мы писали, что