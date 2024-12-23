Такой вывод сделали эксперты ВТБ, проанализировав в преддверии Нового года данные сервиса «Геоплатформа».

Самые большие любители мандаринов в России живут в Тульской и Магаданской областях, а также в Ставропольском крае. Такой вывод сделали эксперты ВТБ, проанализировав в преддверии Нового года данные сервиса «Геоплатформа».Как следует из данных продаж мандаринов, жители Ставропольского края покупают до 1 кг новогоднего фрукта в месяц на человека. В Магаданской и Тульской областях приобретают в месяц около 0,5 кг этих цитрусовых, а в среднем по стране россияне покупают 300 гр мандаринов.В регионах-лидерах по потреблению цитрусовых на мандарины тратят по 0,8-0,9% своих доходов в месяц. Самые доступные мандарины продаются в Астраханской, Волгоградской и Липецкой областях, а наиболее дорогие – в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и Магаданской области.Мужчины приобретают больше мандаринов дорогостоящих сортов: видимо, чтобы порадовать семью. Женщины же склонны проявлять бережливость и предпочитают покупать большее количество фруктов, но бюджетных сортов. Представители сильного пола в целом статистически тратят больше денег на покупку мандаринов, чем женщины, следует из данных «Геоплатформы».«При помощи "Геоплатформы", которая предоставляет обезличенные данные, мы можем с применением технологий искусственного интеллекта анализировать широкий спектр данных о поведении людей в самых различных аспектах, например – их предпочтения при выборе товаров и услуг.», – отметил начальник управления департамента анализа данных и моделирования ВТБ Юлий Шамаев.