Полигон был обнаружен после жалобы местного жителя.

В Муроме Владимирской области проверка, проведенная Росреестром и министерством природопользования с прокуратурой по жалобе местного жителя, выявила, что ООО «Эко-Транс» использует участок под строительство мусоросортировочного комплекса. Как уточнила пресс-служба ведомства, для нелегальной складировки и переработки отходов.На площади более 5,7 тыс. кв. метров найдены твердые коммунальные, строительные и крупногабаритные отходы, а также покрышки и пленка.Отходы размещены как на принадлежащем участке, так и на соседних территориях. Зафиксированы серьезные нарушения экологических норм. Напомним, ранее мы писали, что во