Еще трем владимирским автобусным маршрутам ищут перевозчика. На очереди — №25, а также социальные 7-й и 11-й. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок 18 декабря –

Еще трем владимирским автобусным маршрутам ищут перевозчика. На очереди — №25, а также социальные 7-й и 11-й. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок 18 декабря – лоты, как всегда, по символической цене в 1 рубль. На данный момент маршруты находятся на балансе «Владимирпассажиртранса» — в последнее время муниципальная компания активно пытается освободиться от временных