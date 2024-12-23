Внедрение интеллектуальной транспортной системы идет с опережением графика. В конце этого года были выполнены работы, которые планировались на 2025 год, сообщили в правительстве области.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы идет с опережением графика. В конце этого года были выполнены работы, которые планировались на 2025 год, сообщили в правительстве области. Владимирская городская агломерация включает в себя 793,8 километров дорог разного значения. В состав агломерации входит Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок Ставрово. Из пресс-релиза правительства области В