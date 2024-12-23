Специалисты провели еще одну диагностику состояния теплопровода после устранения повреждения на тепловых сетях на Лыбедской магистрали и нашли аварийный участок, который необходимо

Специалисты провели еще одну диагностику состояния теплопровода после устранения повреждения на тепловых сетях на Лыбедской магистрали и нашли аварийный участок, который необходимо заменить. Судя по всему, из-за него после восстановительных работ не ко всем владимирцам вернулось тепло в батареи. Как сообщили в пресс-службе мэрии Владимира, энергетики займутся ремонтом уже завтра, 24 декабря. С 13:00 часов