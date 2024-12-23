Дети закружились в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во Владимире проходит акция «Елка в каждый двор». Праздник отгремел возле дома 34а на улице Мира. Шум народных гуляний привлекал

Дети закружились в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во Владимире проходит акция «Елка в каждый двор». Праздник отгремел возле дома 34а на улице Мира. Шум народных гуляний привлекал жителей соседних многоэтажек. На встречу с зимними волшебниками приходили целыми семьями. Максим Дмитриев, житель ул. Мира: Очень рады, что каждый год нам устраивают этот праздник. Очень