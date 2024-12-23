73-летняя жительница Петушков облила бензином вход в местный ОМВД и подожгла. По предварительным данным, она действовала по указанию телефонных мошенников, сообщили в УМВД области. Инцидент

73-летняя жительница Петушков облила бензином вход в местный ОМВД и подожгла. По предварительным данным, она действовала по указанию телефонных мошенников, сообщили в УМВД области. Инцидент случился в минувшую субботу, 21 декабря, в 18:50. Пенсионерка подошла к зданию с канистрой бензина. Она облила горючей жидкостью входную дверь в здание ОМВД России по Петушинскому району и подожгла