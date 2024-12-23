Более 75% организаций, использующих корпоративное телевидение в качестве канала коммуникации, отмечают высокий уровень удовлетворенности сотрудников, а в 60% компаний команда демонстрирует

Более 75% организаций, использующих корпоративное телевидение в качестве канала коммуникации, отмечают высокий уровень удовлетворенности сотрудников, а в 60% компаний команда демонстрирует лучшее понимание целей и задач бизнеса. Внедрение корпоративного ТВ также снижает затраты на традиционные формы коммуникации до 30%, что делает этот инструмент не только эффективным, но и экономически оправданным. Такие выводы содержатся в исследовании