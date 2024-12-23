В музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась презентация переиздания книги «Иван Грозный и его жены» Б.Н. Морозова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась презентация переиздания книги «Иван Грозный и его жены» Б.Н. Морозова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН. Книгу Борис Николаевич написал в соавторстве с безвременно ушедшей коллегой и однофамилицей, доктором исторических наук Л.Е. Морозовой.Книга повествует о личной жизни царя. По мнению исследователей, все жены Ивана Грозного бывали в Александровской слободе, поэтому тема очень близка и интересна сотрудникам музея, с которым автора связывает многолетняя дружба и партнерство. Об этом рассказала врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова: «Борис Николаевич Морозов появился в музее благодаря нашему знакомству в ГИМе более 20 лет назад. После его выступления я задала несколько вопросов, а он, в свою очередь, спросил: «А у вас в музее есть рукописи?». Я ответила: «Конечно, но они не изучены». С тех пор, благодаря этому ученому, все особо ценные документальные источники, хранящиеся в коллекции, получили экспертизу. А еще было сделано много открытий. Борис Николаевич – это вообще человек-открытие. Он столь частый гость, что многие непосвященные вообще считают его сотрудником нашего музея».Действительно, Б.Н. Морозов сыграл большую роль в комплектации фондовой коллекции старопечатных книг музея, благодаря его участию были приобретены подлинные Псалтырь Слободская, Часовник, изучен Травник. А кроме того, он постоянный участник и соведущий международной научно-практической конференции «Зубовские чтения», проводимой музеем уже два десятилетия.На сей раз этот серьезный ученый выступил в музее в роли писателя. Книга интересна новизной интерпретации многих фактов с учетом последних исследований. Авторы выстроили повествование на основе уникальных документов, в том числе подлинных писем царских жен. За столетия эта лично-грозненская тема обросла легендами и вымыслами. Представленная авторами реальность оказалась намного увлекательнее.В книге, кроме вступления и послесловия, одиннадцать глав, каждая из которых начинается с оригинального рисунка-заставки, выполненного художницей Ириной Тибиловой. Она же иллюстрировала всю книгу и обложку, в оформлении которой использовала известную картину Константина Маковского «Под венец», написанную в 1889 году.Во время презентации, на которую пригласили всех желающих (были и сотрудники других музеев, и педагоги, и журналисты, и просто любители истории), Борис Николаевич ответил на самые волнующие вопросы: действительно ли между царем и его первой супругой были очень сильные чувства и духовное родство, правда ли, что вторая жена Мария Темрюковна подсказала Ивану Грозному идею опричнины, почему была отравлена красавица Марфа (это венчание проходило в Александровской слободе) и т.д.Кстати, короткая и трагическая судьба третьей государыни Марфы Васильевны легла в основу оперы «Царская невеста» великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. На мероприятии прозвучали арии соперниц из этого яркого произведения, а исполнили их лауреаты международных конкурсов, приглашенные солистки Центра оперного пения им. Галины Вишневской. «Любашей» стала Любовь Молина, а «Марфой» – Валерия Петрова.После окончания творческой встречи гостям предоставили время на автограф-сессию и общение с автором. Многие сделали еще и фото на память.В заключение сотрудник пресс-службы музея-заповедника Светлана Вершинина поделилась деталями: «Тема для музея очень актуальна. Наши туристы очень часто задают вопрос о царских женах. В экскурсионном формате мы касаемся этой темы лишь слегка, без подробностей. Мы не раз сами пытались ее осветить – у нас есть посвященная этому глава в книге «Легенды и были Александровской слободы», мы сами делали фильм с тем же сюжетом. В 2005 году Борис Николаевич выпустил книгу, которая пользовалась огромным спросом в нашей сувенирной лавке. К сожалению, тираж закончился почти десять лет назад. Сами сотрудники и сейчас активно берут ее в музейной библиотеке, чтобы перечитать. И вот, наконец, вышло долгожданное переиздание. И мы гордимся, что для представления публике автор выбрал «Александровскую слободу», признавая за ней статус средневековой столицы, в которой прошло не одно царское венчание».