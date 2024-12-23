Награждения были удостоены учителя и заместитель начальника управления местной администрации.
Президент Российской Федерации наградил деятелей Владимирской области государственными наградами. Награждения были удостоены учителя и заместитель начальника управления местной администрации.
Так, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили:
- Андреева Наталья Александровна, учитель школы №36 города Владимира;
- Власов Андрей Валентинович, учитель Куриловской основной школы Собинского района;
- Малыгина Ирина Валентиновна, учитель Бавленской средней школы.
Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено Власевич Любовь Вячеславовне, заместителю начальника управления экономики администрации Ковровского района.
Эти награды стали признанием многолетнего труда и вклада в развитие образования и местного самоуправления региона. Напомним, ранее мы писали, что