Награждения были удостоены учителя и заместитель начальника управления местной администрации.

Президент Российской Федерации наградил деятелей Владимирской области государственными наградами. Награждения были удостоены учителя и заместитель начальника управления местной администрации.Так, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили:- Андреева Наталья Александровна, учитель школы №36 города Владимира;- Власов Андрей Валентинович, учитель Куриловской основной школы Собинского района;- Малыгина Ирина Валентиновна, учитель Бавленской средней школы.Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено Власевич Любовь Вячеславовне, заместителю начальника управления экономики администрации Ковровского района.Эти награды стали признанием многолетнего труда и вклада в развитие образования и местного самоуправления региона. Напомним, ранее мы писали, что