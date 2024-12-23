Работы идут уже два месяца.

По информации агентства «Интеллект», дом купца Тарасова на улице Дворянской во Владимире готов на 85% после реставрации, которая началась два месяца назад. Работы включали пескоструйную обработку, замену кровли и восстановление перекрытий. Остались лишь внутренние перегородки, лестницы и инженерные сети.Ныне согласовываются работы по сохранению пристройки, основное здание планируют завершить к концу января 2024 года, а саму пристройку — к середине весны 2025 года.Напомним, что в октябре 2023 года власти заключили долгосрочный договор аренды с ООО «Наследие», изначально планировавшим разместить в здании общественно-деловой центр. Однако теперь здесь собираются открыть несколько гастрономических заведений. Реставраторы уверяют, что исторический облик дома не пострадает. Напомним, ранее мы