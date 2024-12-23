Каждый из супругов должен будет заплатить по 5000 рублей.

С 1 января 2025 года в Владимирской области повысятся размеры государственной пошлины на услуги органов ЗАГС. Как сообщило Министерство по организации деятельности мировых судей по региону, за расторжение брака в судебном порядке, смену имени и регистрацию акта гражданского состояния при согласии супругов без детей придется заплатить по 5000 рублей с каждого.Внесение исправлений в записи актов стоит 700 рублей, повторное свидетельство — 500 рублей, а справка из архивов органов ЗАГС обойдется в 350 рублей.Напомним, ранее мы писали, что