Это касается компенсации затрат на школьную спортивную форму.

С 2025 года в Владимирской области выплаты для многодетных семей вырастут на 5,1%. Это касается компенсации затрат на школьную спортивную форму, которая увеличится с 2355 рублей до 5000 рублей на каждого ребенка. Об этом пишет «КП-Владимир».Кроме того, обсуждается возможность введения материнского капитала в размере до 100 тысяч рублей для студентов до 24 лет, а также предоставление социальных контрактов для семей с детьми. Эти контракты смогут покрывать расходы на обучение, услуги няни, продукты и товары первой необходимости.Напомним, ранее мы писали, что