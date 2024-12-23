Осужденные получили от 6,5 до 13,5 лет колонии.

Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор 11 жителям Владимирской, Вологодской и Ярославской областей, признанным виновными в 39 преступлениях по незаконному сбыту наркотиков и психотропных веществ.Осужденные получили от 6,5 до 13,5 лет колонии. С 2020 года они входили в организованную группу, занимающуюся распространением запрещенных веществ: четверо из них фасовали и прятали наркотики, в то время как другие делали закладки.В июне 2021 года деятельность преступной группы была остановлена правоохранительными органами, которыми было изъято около 3 кг наркотиков. Напомним, ранее мы писали, что в