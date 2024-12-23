На теплосетях Лыбедской магистрали идут ремонтные работы.

На теплосетях Лыбедской магистрали идут ремонтные работы. Это приведет к снижению температуры в домах Ленинского и Октябрьского районов. Отключение участка теплопровода запланировано с 13:00 24 декабря до 8:00 25 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба электроэнергетической компании.Специалисты обещают завершить текущий ремонт в кратчайшие сроки.Повреждение было обнаружено, который проходил 19 декабря и затронул более 1000 домов.