Конная прогулка закончилась для 10-летней девочки падением с лошади и переломом шейки бедра. Инцидент произошел 23 июня, сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела. Вдобавок

Конная прогулка закончилась для 10-летней девочки падением с лошади и переломом шейки бедра. Инцидент произошел 23 июня, сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела. Вдобавок выяснилось, что услуги оказывались незаконно. О происшествии в прокуратуре узнали благодаря отзывам в интернете. Нам удалось найти жалобу с похожей информацией, вероятно речь идет о ней. Из отзывов о «Конном