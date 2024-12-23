Владимирец удерживал детей за ноги.

В субботу, 21 декабря, в общественном пространстве «К истокам» в Кольчугино двое мальчиков оказались в бедственном положении, провалившись в полынью на пруду. На помощь им пришёл прохожий, который отозвался на крики детей и вытащил их из воды. Об этом рассказали в телеграм-канале «Кольчугинских новостей».Согласно сообщениям очевидцев, молодой человек сбросил куртку и нашёл способ достать детей, удерживая их за ноги. В региональном МЧС информировали, что официальные сообщения о происшествии в ведомство не поступали.Местные жители сейчас разыскивают мужчину, чтобы выразить ему свою благодарность. Напомним, ранее мы писали, что