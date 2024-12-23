Двое подростков провалились в полынью на пруду в Кольчугино. Неравнодушный прохожий помог избежать трагедии – он рискнул жизнью и спас детей. О случившимся сообщили наши коллеги из
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2024-v-kolchugino-neizvestnyj-geroj-spas-podrostkov-provalivshixsya-pod-led.html" target="_blank">В Кольчугино неизвестный герой спас подростков, провалившихся под лед</a> - Двое подростков провалились в полынью на пруду в Кольчугино. Неравнодушный прохожий помог избежать трагедии – он рискнул жизнью и спас детей. О случившимся сообщили наши коллеги из
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2024-v-kolchugino-neizvestnyj-geroj-spas-podrostkov-provalivshixsya-pod-led.html]В Кольчугино неизвестный герой спас подростков, провалившихся под лед[/url] - Двое подростков провалились в полынью на пруду в Кольчугино. Неравнодушный прохожий помог избежать трагедии – он рискнул жизнью и спас детей. О случившимся сообщили наши коллеги из