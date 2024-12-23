Двое подростков провалились в полынью на пруду в Кольчугино. Неравнодушный прохожий помог избежать трагедии – он рискнул жизнью и спас детей. О случившимся сообщили наши коллеги из

Двое подростков провалились в полынью на пруду в Кольчугино. Неравнодушный прохожий помог избежать трагедии – он рискнул жизнью и спас детей. О случившимся сообщили наши коллеги из «Кольчугинских новостей». Инцидент произошел 22 декабря в 13:30 на пруду в парке «К Истокам». В полынью упали два подростка. В панике дети и очевидцы закричали. На звуки отреагировал