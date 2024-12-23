33-летнюю жительницу Муромского района обвиняют в мошенничестве и присвоении 15 миллионов рублей. Во время работы начальницей офиса продаж сотового оператора, фигурантка оформила больше 130

33-летнюю жительницу Муромского района обвиняют в мошенничестве и присвоении 15 миллионов рублей. Во время работы начальницей офиса продаж сотового оператора, фигурантка оформила больше 130 кредитных карт на паспортные данные клиентов. В каком именно городе располагается офис продаж не сообщается, однако дело расследуют сотрудники МО МВД России «Ковровский», судить обвиняемую также будут в Коврове. Из пресс-релиза