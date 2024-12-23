Министерство региональной безопасности рассказало о новых уловках аферистов накануне праздников.

Жителям Владимирской области сообщили о вновь изобретённых схемах, которыми пользуются телефонные мошенники, чтобы получить доступ к чужим деньгами и аккаунтам.О схемах рассказало министерство региональной безопасности области.Один из вариантов обмана — вам неожиданно доставшяют букет или другой подарок непонятно от кого. Якобы чтобы подтвердить, что курьер выполнит свою работу, вы должны продиктовать некий код из смс-сообщения. На самом деле код даёт доступ посторонним к вашему аккаунту на портале госуслуг или другим важным сервисам. И сбережения вскоре улетучиваются...Второй алгоритм — вам предлагают необременительный заработок на лайках товаров в Сети и сначала даже реально платят какие-то незначительные суммы. Потом вам предлагают выйти на новый уровень деятельности, но для этого уже от вас требуется перечислить куда-то определённый взнос. Так вы теряете деньги.Жителей Владимирской области просят быть бдительными, беречь себя и близких людей.