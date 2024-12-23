Было возбуждено 1869 дел об административных правонарушениях.

За 2024 год сотрудники Владимирской таможни возбудили 1869 дел об административных правонарушениях, сумма взысканных штрафов составила 7 млн 305 тыс. рублей.Основная часть штрафов связана с нарушениями таможенных правил, включая товары без декларации, несвоевременное предоставление документов, использование поддельных документов и нарушения валютного законодательства. Важно отметить, что неуплата штрафов может привести к принудительному взысканию через судебных приставов.Напомним, ранее мы писали, что