Реабилитация будет длиться 25 дней, а стандартная путевка составит 21 день.

С 2025 года демобилизованные участники СВО смогут претендовать на санаторно-курортное лечение в ведомственных реабилитационных центрах. Об этом сообщает пресс-служба соцфонда. Реабилитация будет длиться 25 дней, а стандартная путевка составит 21 день. Каждый участник получит индивидуальное сопровождение на время лечения и сможет воспользоваться услугами один раз в год.Перед получением направления ветераны обязаны пройти медико-социальную экспертизу. Герои России и инвалиды первой группы будут обеспечены путевками вне очереди. Заявки можно подавать в отделениях СФР, МФЦ, а с февраля 2025 года — и на Госуслугах, где заявления будут рассматриваться в течение двух дней.В дополнение, участники получат компенсацию за проезд до места реабилитации и обратно, а также за проживание сопровождающего, если это понадобится. Компенсация будет действовать для любого вида транспорта. Напомним, ранее мы писали, что