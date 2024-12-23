Владимирская область заняла 4 место в ЦФО и 12-е в России по туристической привлекательности. Об этом сообщает правительство региона. Рейтинг составила консалтинговая компания «Стрелка». На

Владимирская область заняла 4 место в ЦФО и 12-е в России по туристической привлекательности. Об этом сообщает правительство региона. Рейтинг составила консалтинговая компания «Стрелка». На 1-м месте в Центральном федеральном округе расположилась Москва, на втором – Подмосковье, а на третьем – Ярославская область. Причем на 4-й позиции расположился не только Владимирский регион, но и Калужская