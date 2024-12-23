Житель Мурома обратился в надзорное ведомство. Он пожаловался на огромную свалку отходов в районе промзоны. Природоохранная прокуратура выяснила, что мусор там складирует региональный

Житель Мурома обратился в надзорное ведомство. Он пожаловался на огромную свалку отходов в районе промзоны. Природоохранная прокуратура выяснила, что мусор там складирует региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Эко-Транс». Земельный участок возле дома №1 на Промышленном проезде регоператор получил в пользование для строительства мусоросортировочного комплекса. Из пресс-релиза прокуратуры области Между тем, деятельность по строительству