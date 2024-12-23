Жители опасаются вырубки деревьев и пробок.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов утвердил проект расширения улицы Юбилейной, несмотря на протесты местных жителей. Проект предполагает увеличение улицы до четырех-шести полос и скорость до 70 км/ч.Жители опасаются вырубки деревьев и больших пробок, а также высказывают недовольство по поводу парковки. Их альтернативные предложения были проигнорированы, и в случае неудовлетворительных решений местные жители даже рассматривают возможность судебного иска против мэрии.Напомним, ранее мы писали, что