Пятерых молодых людей, похитивших у граждан более 3,4 миллионов рублей, судили во Владимире. Преступники были членами группировки, которую с помощью интернета образовал неизвестный,

Пятерых молодых людей, похитивших у граждан более 3,4 миллионов рублей, судили во Владимире. Преступники были членами группировки, которую с помощью интернета образовал неизвестный, находящийся за рубежом. В 2021 году ему удалось собрать банду из пятерых человек в возрасте от 19 до 26 лет.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Молодые люди действовали под руководством своего