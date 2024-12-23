Во Владимире задержали молодых людей, которые сломали памятник возле Музея детективов на улице Ильича. Выяснилось, что сделали они это в состоянии опьянения. Как сообщили в УМВД области,

Во Владимире задержали молодых людей, которые сломали памятник возле Музея детективов на улице Ильича. Выяснилось, что сделали они это в состоянии опьянения. Как сообщили в УМВД области, сотрудники увидели публикацию о сломанной статуе. Позже с заявлением обратилась местная жительница, она оценила ущерб в 96 тысяч рублей. Хулиганов вычислили и доставили в полицию. Они признались, что