37-летнюю жительницу Юрьев-Польского обвиняют в мошенничестве. Причем весьма циничном – первый микрозайм фигурантка оформила на свою родную тетю, когда та забыла документы у обвиняемой

37-летнюю жительницу Юрьев-Польского обвиняют в мошенничестве. Причем весьма циничном – первый микрозайм фигурантка оформила на свою родную тетю, когда та забыла документы у обвиняемой дома. Мать злоумышленницы вместе с сестрой оформляли получение выплат на установку памятника их отцу – участнику Великой Отечественной войны. Племянница обнаружила забытый паспорт тети и взяла от ее имени займ. Из