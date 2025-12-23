Праздновать Новый год дома планируют 73 % жителей Владимирской области. 7% будут на служебном посту в новогоднюю ночь, причём рабочая смена в Новый год выпадает чаще мужчинам, чем женщинам. Кто

Праздновать Новый год дома планируют 73 % жителей Владимирской области. 7% будут на служебном посту в новогоднюю ночь, причём рабочая смена в Новый год выпадает чаще мужчинам, чем женщинам. Кто же будет на работе под бой курантов? Это выяснили аналитики сервиса SuperJob, которые провели в начале декабря опрос среди жителей области. Новогоднюю ночь на работе