Более 800 жителей Владимирской области уже завершили обучение в этом году и ещё около 200 учатся. Новые профессии получили безработные, женщины с детьми, инвалиды, молодёжь, участники специальной военной операции и граждане в возрасте старше 50 лет. Наибольшим спросом пользуются программы, ориентированные на рабочие и технические специальности. Жители Владимирской области осваивают профессии: оператор станков с программным управлением,