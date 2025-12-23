Марина Мошкова возглавила администрацию Киржача во второй половине декабря 2023 года.

22 декабря в московском аэропорту Домодедово задержали бывшую главу администрации города Киржач Марину Мошкову. , она возвращалась из Китая, где отмечала день рождения.Карьера: взлет и стремительное падениеМарина Мошкова возглавила администрацию Киржача во второй половине декабря 2023 года — после того, как в отставку ушла ее предшественница Надежда Скороспелова. До этого Мошкова работала заместителем главы мэрии по вопросам жизнеобеспечения.Ее полномочия продлились меньше года. 30 августа 2024 года Мошкова:издала распоряжение о передаче своих обязанностей замглавы мэрии Татьяне Сидоровой;подписала документ о сложении полномочий главы администрации.С 31 августа 2024 года она официально перестала быть частью местной власти.Почему ушла? Версии и слухиТочная причина ухода остается загадкой. Однако :Давление сверху. По данным Зебра ТВ, ее могли «попросить освободить кресло» после выездного заседания правительства Владимирской области (5 августа 2024 года) с участием губернатора Александра Авдеева.Проблемы в «Водоканале». Ключевой повод — проверка Счётной палаты Владимирской области. Аудиторы изучали финансово‑хозяйственную деятельность МУП «Водоканал» Киржача за 2023 год и первое полугодие 2024 года. Предприятие находилось в прямом подчинении Мошковой.Скандал с надгробием. Незадолго до заседания правительства на детской площадке в общественном пространстве (площадь и аллея купцов Соловьевых, обустроенном за счёт федерального бюджета) появилось странное надгробие. Горожане возмутились, но Мошкова назвала их жалобы «сфабрикованными».Что ждет город?– сделана ставка на особую экономическую зону и на привлечение инфраструктурных кредитов.Киржач попал в число двухсот городов, для которых по поручению Президента РФ Владимира Путина будет создан генеральный мастер-план, который частично реализуется и за счет средств федерального бюджета. Параллельно в районе будет активно развиваться дорожная, коммунальная и социальная инфраструктура. Плюс – программа комплексного развития территорий, в рамках которой запланировано создание новых кварталов и – в будущем – обход Киржача.В октябре Владимирскую область с рабочим визитом посетил Денис Мантуров. Вместе с Губернатором Александром Авдеевым первый зампредседателя Правительства РФОценили ход развития технопарка «Русклимат ИКСЭл» и особой экономической зоны «Владимир» в аспекте реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации», обсудили планы по развитию предприятий, а также необходимые меры поддержки со стороны федерального центра.