Как известно, умеренность в еде и напитках – залог хорошего самочувствия и энергии. О принципах здорового питания в праздник рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Владимирской области Татьяна Миславская.Продукты в топеЗдоровое питание – это основа нашего здоровья. К сожалению, в современном ритме жизни мы часто пренебрегаем правилами, перекусывая фастфудом, что приводит к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению (даже в детском возрасте), росту числа онкологических заболеваний и сахарного диабета. Эти болезни накапливаются постепенно, и питание играет здесь ключевую роль.Поэтому врач-диетолог советует прислушаться к простым советам. Во-первых, сократить потребление насыщенных жиров и отдавать предпочтение запеканию и тушению вместо жарки. Во-вторых, увеличить потребление омега-3 жирных кислот, которые содержатся в морепродуктах и морской рыбе. Также выбирать продукты, богатые клетчаткой, и не пропускать завтраки, для которых лучше всего выбирать сочетание круп с зеленью или овощами. Обед должен быть полноценным – первое, второе и овощное блюда, нужно выбирать для приёма пищи нежирные сорта мяса – говядину, телятину, индейку и курицу.Важно также ограничить потребление соли (безопасная норма – 5-6 граммов в день), исключить трансжиры и простые сахара. Но если очень хочется сладкого, можно позволить себе небольшое исключение.Также, по мнению Татьяны Миславской, лучше сделать выбор в пользу сложных углеводов: макарон из твёрдых сортов пшеницы, бурого риса. Заменить молоко кисломолочными продуктами: они полезны для пищеварения, микробиоты кишечника и иммунитета. Ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, ягоды и зелень. Не терпеть чувство голода и соблюдать режим питания, который подходит именно вам (3–5 раз в день). При проблемах с ЖКТ может потребоваться до шести приемов пищи.Новогодней ночьюА вот список продуктов, который лучше исключить: булочные и кондитерские изделия, копчёная продукция, консервы, жирная, соленая и жареная пища, чипсы, сухарики, полуфабрикаты, газированная вода и промышленные соки.Будьте аккуратны с диетами. Татьяна Миславская не рекомендует их перед новогодними праздниками: это может негативно повлиять на здоровье. Резкое ограничение питания – лишний стресс для организма. Лучше правильно спланировать праздничное меню, делится Татьяна Николаевна.– Старайтесь в новогоднюю ночь сохранить режим питания. Поужинайте в обычные часы, в6-7 часов вечера. В новогоднюю ночь не накрывайте большое застолье, отдайте предпочтение 3-5 лёгким блюдам или организуйте фуршет. Пусть это будут овощи – запечённые или приготовленные на гриле: баклажаны, перцы, кабачки. Запеките рыбу или сделайте нарезку. Если любите мясо, то выбирайте птицу нежирных сортов. Из напитков отдайте предпочтение морсам и компотам. Для пользы пищеварения не засиживайтесь за столом, больше двигайтесь. Пусть предстоящие новогодние каникулы пройдутпод девизом здорового образа жизни, – говорит она.