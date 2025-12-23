Такие данные приводит Главное управление МЧС России по региону по состоянию на 6:00 23 декабря.

Во Владимирской области за минувшие сутки произошло шесть пожаров. Три из них — в жилом секторе. Обошлось без жертв и пострадавших. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по региону по состоянию на 6:00 23 декабря.Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области круглосуточно следили за обстановкой и координировали работу пожарных подразделений.В результате оперативных действий ликвидировали шесть возгораний, предотвратили распространение огня на соседние здания и сооружения и не допустили человеческих жертв.