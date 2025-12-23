В Госавтоинспекции Владимирской области призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными в условиях ухудшения погоды. С наступлением снегопадов и гололёда на дорогах

В Госавтоинспекции Владимирской области призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными в условиях ухудшения погоды. С наступлением снегопадов и гололёда на дорогах региона значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. За последнюю неделю в социальных сетях и городских сообществах было опубликовано множество видеозаписей с авариями на владимирских дорогах. Первые зимние осадки показали, что не все водители и