Суздальский район 22 декабря оказался в эпицентре дорожных происшествий: за сутки здесь случилось сразу две крупные аварии. Госавтоинспекция региона водителей и пешеходов быть особенно бдительными в непогоду.Утро 22 декабря началось с тревожного происшествия на 14‑м километре автодороги «Владимир – Иваново». Около 09:15 водитель автомобиля «Шевроле» (женщина, 1980 г. р.) двигалась из Суздаля в сторону села Старый Двор. По предварительной информации, она не справилась с управлением — машина съехала в правый кювет и опрокинулась.В результате ДТП водитель получила травмы и была госпитализирована.Вечером того же дня на 258‑м километре трассы Р‑132 «Золотое кольцо» случилось еще одно серьезное ДТП. В 18:25 водитель «КИА» (мужчина, 1992 г. р.), двигаясь из Суздаля во Владимир, пошел в занос и выехал на левую полосу. Там автомобиль столкнулся с «Джетуром» под управлением водителя 1991 г. р.Последствия оказались тяжелыми: в больницу попал пассажир «КИА» — 10-летний ребенок.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .