В Муроме прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного предпринимателя. Его обвиняют в хранении и продаже крупной партии немаркированных сигарет, которые он в

В Муроме прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного предпринимателя. Его обвиняют в хранении и продаже крупной партии немаркированных сигарет, которые он в переписках называл «шоколадками». Как установило следствие, в январе 2025 года мужчина решил наладить бизнес по продаже контрафактного табака. Он закупал большие партии сигарет без обязательной маркировки через мессенджер «Телеграм»