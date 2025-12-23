22 декабря на улицы вышли 48 единиц спецтехники.

Владимир продолжает сражаться со снегопадом: городские службы работают в усиленном режиме, чтобы не дать метели парализовать движение. 22 декабря на улицы вышли 48 единиц спецтехники и 77 дорожных рабочих — они расчищали проезды и тротуары.Как в администрации города, ночью на линии дежурили 30 единиц спецтехники. Снег не прекращается, и ситуация на дорогах остается сложной.Госавтоинспекция и городские службы просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности избегать лишних поездок.