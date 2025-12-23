В правительстве области подвели итоги интерактивного конкурса «Фитнес лига Владимирской области 2.0». Это новый формат вовлечения жителей региона в спорт. Ходьба – один из самых доступных.

В правительстве области подвели итоги интерактивного конкурса «Фитнес лига Владимирской области 2.0». Это новый формат вовлечения жителей региона в спорт. Ходьба – один из самых доступных. Владимирцам нужно было скачать приложение и набирать баллы за бег, ходьбу и тренировки. Так каждый участник помогал победить своей территории. «Лига» проходила уже второй раз в нашем регионе. Населённый