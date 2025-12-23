Ситуация изменилась, когда пристав подготовил документы в суд для замены штрафа реальным лишением свободы.

В Муроме Владимирской области взыскали 200 тысяч рублей с местного жителя, который был оштрафован по уголовному делу. Долгое время мужчина игнорировал требование об уплате, несмотря на все предпринятые законные меры. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.Ситуация изменилась, когда пристав подготовил документы в суд для замены штрафа реальным лишением свободы.Перспектива оказаться за решеткой моментально подействовала на должника: вся сумма была немедленно погашена. Исполнительное производство теперь закрыто.