Владимирские артисты ярко выступили на 17‑м Всероссийском зимнем празднике «Нашествие Дедов Морозов», который прошел в Рыбинске.Честь Владимирской области защищали творческие коллективы из Культурно‑досугового комплекса Владимира.Группа «Владимир» и дуэт Ивана и Ольги Лескиных подарили зрителям заряд праздничного настроения — исполнили свои лучшие номера и покорили публику искренностью и мастерством.На празднике состоялось торжественное шествие Дедов Морозов в уникальных костюмах —