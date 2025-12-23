Мужчина совершил десять эпизодов преступной деятельности с июня по сентябрь текущего года.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в серии краж и грабежей. Мужчина, уже имевший административное наказание, совершил десять эпизодов преступной деятельности с июня по сентябрь текущего года.Он выносил продукты, алкоголь, средства гигиены и одежду из магазинов, не оплачивая товар. Также обвиняемый похитил мобильный телефон, пытаясь перевести деньги с привязанных к нему карт на игровую платформу. Кроме того, выяснилось, что он украл телефон у своей знакомой во время совместного распития спиртного и скрылся с ним.Общий ущерб составил около 32 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан полицией, и теперь его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.