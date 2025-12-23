Регион продемонстрировал серьезные достижения как на всероссийской, так и на международной арене.

Министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова подвела спортивные итоги 2025 года. Регион серьезные достижения как на всероссийской, так и на международной арене.1700 медалей завоевали владимирские спортсмены на соревнованиях всех уровней. При этом 41 медаль получили на чемпионатах и первенствах мира, а 293 спортсмена вошли в списки кандидатов в сборные команды РФ.В 2025 году во Владимирской области провели более 800 соревнований и физкультурных мероприятий. Свыше 100 из них вошли в Единый календарный план Минспорта России, в том числе 25 чемпионатов и первенств ЦФО, 29 чемпионатов и первенств России и 6 международных стартов.