Сейчас уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.

В Александровском районе дошло до суда дело о масштабной незаконной вырубке леса. 39‑летний предприниматель из Струнино обвиняется в уничтожении лесных насаждений на сумму свыше миллиона рублей, в прокуратуре.В начале июня 2025 года к индивидуальному предпринимателю обратился знакомый с просьбой провести корчевку деревьев на его земельном участке. Заказчик обозначил границы работ оградительными колышками. За этими метками уже начинались земли лесного фонда.Оплата за работу зависела от объема выполненных работ — и это стало ключевым мотивом для последующих действий. В конце июля 2025 года обвиняемый приступил к работам, используя бульдозер‑экскаватор. Стремясь увеличить заработок, он вышел за обозначенные границы и начал корчевку на соседнем участке — землях лесного фонда.Предприниматель скрыл от заказчика факт незаконной вырубки. Он рассчитывал, что границы участков никто не проверит. Но уже в начале августа на место прибыли сотрудники Александровского лесничества. Они выявили нарушение и зафиксировали ущерб.После обнаружения преступления обвиняемый сам обратился в полицию и добровольно признался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .