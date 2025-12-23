Пора за живой ёлочкой или сосной! Во Владимире заработали традиционные ёлочные базары. Места для их размещения были предоставлены предпринимателям путём проведения аукционов. С

Пора за живой ёлочкой или сосной! Во Владимире заработали традиционные ёлочные базары. Места для их размещения были предоставлены предпринимателям путём проведения аукционов. С победителями администрация города заключила соответствующие договоры. Ёлочные базары будут работать по 31 декабря включительно. Покупатель вправе попросить у продавца карантинный сертификат, если продукция была завезена из других регионов, либо акт карантинного фитосанитарного