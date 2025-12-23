Когда мне было 14 лет, я мечтал, что однажды у меня будет девушка.
В 16 лет у меня появилась девушка, но между нами не было страсти. Тогда
я решил жениться на страстной девушке.
В универе я встречался со страстной девушкой, но она была чересчур
эмоциональной.
Каждый пустяк превращался в страшную драму и грозил ей самоубийством.
Я решил жениться на стабильной женщине.
По окончании универа в встретил очень стабильную девушку, но она оказалась
ужасно скучной. Она была абсолютно предсказуемой и никогда не теряла
голову.
Жизнь с ней превратилась в рутину, и я решил жениться на девушке с
изюминкой.
Девушка с изюминкой оказалась слишком шебутной. Она постоянно кидалась
в крайности, заставляя меня чувствовать то суперсчастливым, то суперн
