Трагедия произошла 22 декабря на улице Егорова, возле дома №2. По предварительной информации ГАИ по городу Владимиру, 24-летний водитель «ГАЗон Некст» двигался задним ходом по тротуару – в том

Трагедия произошла 22 декабря на улице Егорова, возле дома №2. По предварительной информации ГАИ по городу Владимиру, 24-летний водитель «ГАЗон Некст» двигался задним ходом по тротуару – в том месте находятся магазинчики. Возможно парень подвозил товар. Пожилой мужчина шёл навстречу грузовику. В итоге “ГАЗон” сбил дедушку. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.