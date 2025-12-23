В декабре 2024 года специалисты обнаружили участок площадью более двух гектаров.

Во Владимирской области оштрафовали владельца заросшего участка. выявило нарушение в Кипреевском сельском поселении Киржачского района.В декабре 2024 года специалисты обнаружили участок площадью более двух гектаров, который был полностью зарос сорняками, деревьями и кустарниками.Владельцу участка был выписан административный протокол и предписание привести земли в порядок до 6 августа 2025 года. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей, а также выдал повторное предписание об устранении нарушений.