Владимирское отделение Банка России сообщает о замедлении годовой инфляции. В ноябре она снизилась до 8,1% – на 1,1 п.п. по сравнению с октябрём. Цены на продукты повысились, на услуги – повысились незначительно, а на непродовольственные товары – понизились. Дороже стали стоить фрукты и овощи. У производителей увеличились затраты на обогрев и освещение теплиц – отсюда