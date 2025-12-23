Всего за этот период жители Владимирской области сделали 14 671 звонок по номеру 112.

Во Владимирской области зафиксирован заметный рост обращений, связанных с беспилотными летательными аппаратами. За минувшую неделю количество таких сообщений увеличилось на 45,2 % — до 90 случаев.Всего за этот период жители Владимирской области сделали 14 671 звонок по номеру 112 — это на 14,5 % больше, чем неделей ранее. Из них 7 044 обращения Центра обработки вызовов.Среди тревожных тенденций — существенный рост обращений в ключевые службы: газовая служба: 224 звонка (+42,7 %); ФСБ: 113 звонков (+22,8 %); пожарная служба: 265 звонков (+14,2 %). Количество звонков по категории «Детская шалость» достигло 132 — это на 46,7 % больше предыдущего показателя.